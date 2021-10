Polina Kochelenko: a Chi l’ha visto? il giallo dell’ex concorrente dell’Isola di Adamo ed Eva (Di giovedì 7 ottobre 2021) Polina Kochelenko, Chi l'ha visto? Da concorrente del reality show “L’Isola di Adamo ed Eva” a protagonista di un drammatico giallo. Rimane avvolta nel mistero la morte di Polina Kochelenko, l’ex modella 35enne di origini russe ritrovata priva di vita lo scorso 18 aprile nella roggia Malaspina a Valeggio, a circa 700 metri da casa sua. Le prime ricostruzioni del caso, secondo le quali la donna sarebbe annegata nel tentativo di salvare due dei suoi amati cani, non convincono la madre della ragazza, che ha anche rivolto un appello a Chi l’ha visto? per risalire alla verità. Il programma di Rai3, che ieri sera ha affrontato il caso, ha provato a ripercorrere gli ultimi istanti di vita di Polina, la ... Leggi su davidemaggio (Di giovedì 7 ottobre 2021), Chi l'ha? Dadel reality show “L’Isola died Eva” a protagonista di un drammatico. Rimane avvolta nel mistero la morte di, l’ex modella 35enne di origini russe ritrovata priva di vita lo scorso 18 aprile nella roggia Malaspina a Valeggio, a circa 700 metri da casa sua. Le prime ricostruzioni del caso, secondo le quali la donna sarebbe annegata nel tentativo di salvare due dei suoi amati cani, non convincono la madre della ragazza, che ha anche rivolto un appello a Chi? per risalire alla verità. Il programma di Rai3, che ieri sera ha affrontato il caso, ha provato a ripercorrere gli ultimi istanti di vita di, la ...

Advertising

Simo07827689 : RT @chilhavistorai3: “Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi del… - PiggyOctopus : RT @chilhavistorai3: “Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi del… - andreinazaccar1 : RT @chilhavistorai3: “Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi del… - ElettricM : RT @chilhavistorai3: “Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi del… - SilviaC25648506 : RT @chilhavistorai3: “Non è annegata per salvare i cani, voglio sapere cosa è successo”: La mamma di Polina Kochelenko contro l’ipotesi del… -