Perché Xi non sarà al G20 in Italia

I diplomatici cinesi hanno informato i funzionari del G20 che il segretario del Partito Comunista cinese, il capo dello Stato Xi Jinping, non ha attualmente in programma di partecipare al vertice che alla fine di ottobre si terrà in Italia (Paese ospitante Perché presidente di turno del gruppo dei 20 Paesi più industrializzati del mondo). La notizia la pubblica in esclusiva la Bloomberg citando fonti tra gli sherpa che preparano il meeting tra i principali leader globali, un'occasione di incontro e discussione sui grandi temi del Pianeta – momento in cui le riunioni faccia a faccia sono anche occasione per approfondire relazioni umane, spesso utili a risolvere questioni più ampie. Secondo le informazioni disponibili, Xi resterebbe in Cina per ragioni connesse al Covid. I funzionari cinesi avrebbero comunicato la decisione presa da Xi e dal suo ...

Ultime Notizie dalla rete : Perché non Schwazer, la Wada affonda: 'Per noi sempre colpevole, la giustizia italiana è altra cosa' "Due percorsi diversi" ? Niggli ha spiegato poi perché i due percorsi siano a suo parere ... analizza una parte molto ristretta delle prove: queste due strade non si sovrappongono. Noi non siamo ...

Jarvis: 'Valentino? Ecco come andò nel 2015. E ho chiamato Lorenzo perché...' Jarvis non ha dubbi: 'Continuo a credere che se Valentino non avesse chiamato in causa Marquez dopo la gara di Phillip Island, probabilmente avrebbe vinto il titolo'. Le conseguenze, però, non si ...

