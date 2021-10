Non basta riciclare di più. Bisogna produrre meno rifiuti (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’industria del riciclo è stata accontentata dal Ministro della Transizione Ecologica, e non è una buona notizia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. È stata accontentata attraverso i due decreti pubblicati il 28 settembre 2021 (DM 936 e DM 937), i primi che destinano risorse del PNRR per la implementazione dell’economia circolare ma che mirano solo a rinforzare il settore del trattamento dei rifiuti, immaginando un futuro in cui i rifiuti cresceranno. In sé la cosa non sarebbe da criticare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’industria del riciclo è stata accontentata dal Ministro della Transizione Ecologica, e non è una buona notizia, contrariamente a quanto si potrebbe pensare. È stata accontentata attraverso i due decreti pubblicati il 28 settembre 2021 (DM 936 e DM 937), i primi che destinano risorse del PNRR per la implementazione dell’economia circolare ma che mirano solo a rinforzare il settore del trattamento dei, immaginando un futuro in cui icresceranno. In sé la cosa non sarebbe da criticare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

