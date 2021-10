«Mika condurrà l’Eurovision 2022». Gabriele Corsi lancia l’indiscrezione (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Mika Mika? “Sta per condurre l’Eurovision Song Contest!“. L’affermazione “sfuggita” dalla bocca di Gabriele Corsi ha scatenato il tam-tam. Davvero il cantante libanese sarà il presentatore del festival europeo in programma in Italia nel maggio 2022? Durante l’odierna puntata del programma radiofonico Chiamate Roma Triuno Triuno, lo speaker si è lasciato scappare quella che è parsa più di una semplice battuta. “Grande successo per Mika che sta per… Sta per condurre l’Eurovision!“ ha esclamato Gabriele Corsi, venendo lì per lì corretto dai colleghi del Trio Medusa: “X Factor! Che c’entra l’Eurovision?“. In tutta risposta, però, il conduttore non ha ritrattato e anzi ha aggiunto: “Ops, forse mi è ... Leggi su davidemaggio (Di mercoledì 6 ottobre 2021)? “Sta per condurreSong Contest!“. L’affermazione “sfuggita” dalla bocca diha scatenato il tam-tam. Davvero il cantante libanese sarà il presentatore del festival europeo in programma in Italia nel maggio? Durante l’odierna puntata del programma radiofonico Chiamate Roma Triuno Triuno, lo speaker si è lasciato scappare quella che è parsa più di una semplice battuta. “Grande successo perche sta per… Sta per condurre!“ ha esclamato, venendo lì per lì corretto dai colleghi del Trio Medusa: “X Factor! Che c’entra?“. In tutta risposta, però, il conduttore non ha ritrattato e anzi ha aggiunto: “Ops, forse mi è ...

