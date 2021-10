LIVE Milano-Torino 2021 in DIRETTA: sei uomini in fuga (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE SE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI SEGUI LA NOSTRA DIRETTA LIVE SULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK LA DIRETTA LIVE DEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.08 150 chilometri al traguardo. 13.03 Gruppo staccato di circa 2’30”. 13.00 Davanti dunque Oier Lazkano (Caja Rural), Kevin Vermaerke (DSM), Mattia Frapporti (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel), Juri Zanotti (Bardiani Csf Faizanè) e Davide Orrico (Vini Zabù). 12.57 Ora si stanno per raggruppare tutti i fuggitivi, l’azione di giornata sarà composta da sei uomini. 12.54 I quattro davanti mantengono un margine di 30” sul primo inseguitore, circa 1? sul secondo. Gruppo che continua ad accumulare ritardo. 12.49 Il gruppo nel frattempo si è già rialzato, 1’15” di ritardo. 12.46 All’attacco ... Leggi su oasport (Di mercoledì 6 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASE NON LEGGI GLI AGGIORNAMENTI SEGUI LA NOSTRASULLA NOSTRA PAGINA FACEBOOK LADEGLI EUROPEI DI CICLISMO SU PISTA 13.08 150 chilometri al traguardo. 13.03 Gruppo staccato di circa 2’30”. 13.00 Davanti dunque Oier Lazkano (Caja Rural), Kevin Vermaerke (DSM), Mattia Frapporti (Eolo Kometa), Joan Bou (Euskaltel), Juri Zanotti (Bardiani Csf Faizanè) e Davide Orrico (Vini Zabù). 12.57 Ora si stanno per raggruppare tutti i fuggitivi, l’azione di giornata sarà composta da sei. 12.54 I quattro davanti mantengono un margine di 30” sul primo inseguitore, circa 1? sul secondo. Gruppo che continua ad accumulare ritardo. 12.49 Il gruppo nel frattempo si è già rialzato, 1’15” di ritardo. 12.46 All’attacco ...

