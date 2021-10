L'artista ha citato il recente caso di Dayane Mello, molestata al reality "La Fazenda" (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Elodie guarda le foto Aveva già colpito nel segno all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha recitato il monologo sulle infinite possibilità che offre la vita. E sulla capacità di coglierle. E dato il successo e l’intensità di quel momento, Elodie, 31 anni, ha deciso di ripetere l’esperimento. Prima conduttrice de Le Iene insieme a Nicola Savino – accanto al quale si alterneranno, nelle prossime settimane, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud – l’artista stavolta ha toccato il ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Elodie guarda le foto Aveva già colpito nel segno all’ultimo Festival di Sanremo, dove ha reil monologo sulle infinite possibilità che offre la vita. E sulla capacità di coglierle. E dato il successo e l’intensità di quel momento, Elodie, 31 anni, ha deciso di ripetere l’esperimento. Prima conduttrice de Le Iene insieme a Nicola Savino – accanto al quale si alterneranno, nelle prossime settimane, Paola Egonu, Elisabetta Canalis, Rocío Muñoz Morales, Madame, Elena Santarelli, Francesca Fagnani, Federica Pellegrini, Ornella Vanoni e Michela Giraud – l’stavolta ha toccato il ...

