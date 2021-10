La chat tra Morisi e gli escort: “Io ho la cocaina. Cerco qualcuno con cui sballarmi” (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Novità sulla vicenda che ha coinvolto l’ex capo della comunicazione della Lega Luca Morisi. La Repubblica riporta i testi di alcune chat, non ancora agli atti dell’indagine, in cui i due ragazzi romeni annunciano che porteranno loro il Ghb, la sostanza stupefacente nota come “droga della stupro” sequestrata dai carabinieri il 14 agosto scorso e che ha dato il via alle indagini. Ai messaggi, Morisi risponde: “Io ho la cocaina. Cerco qualcuno con cui sballarmi”. La chat potrebbe dunque fare chiarezza su quanto è accaduto la notte del 13 agosto scorso, fatti che hanno portato Morisi alle dimissioni dal ruolo di capo della comunicazione della Lega e che hanno provocato un duro colpo alla credibilità del carroccio. Morisi ... Leggi su tpi (Di mercoledì 6 ottobre 2021) Novità sulla vicenda che ha coinvolto l’ex capo della comunicazione della Lega Luca. La Repubblica riporta i testi di alcune, non ancora agli atti dell’indagine, in cui i due ragazzi romeni annunciano che porteranno loro il Ghb, la sostanza stupefacente nota come “droga della stupro” sequestrata dai carabinieri il 14 agosto scorso e che ha dato il via alle indagini. Ai messaggi,risponde: “Io ho lacon cui”. Lapotrebbe dunque fare chiarezza su quanto è accaduto la notte del 13 agosto scorso, fatti che hanno portatoalle dimissioni dal ruolo di capo della comunicazione della Lega e che hanno provocato un duro colpo alla credibilità del carroccio....

