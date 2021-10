Jethro Tull | gli show di ottobre slittano a febbraio 2022 | date e biglietti

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) Riprogrammati i concerti in Italia della rock band britannica: disponibile già il nuovo calendario con gli appuntamenti Brutte notizie per i fan italiani degli: a causa del Covid e delle norme per il contenimento dell’emergenza sanitaria, infatti, i concerti della band previsti a Roma, Padova, Torino e Legnano (Milano) sono stati rinviati a. La band ha però fatto sapere che si aggiungerà un nuovo appuntamento, al Teatro di Varese, il 5. La band prog più amata di sempre si esibrà inoltre il 6al Gran Teatro Geox di Padova, il 7al Teatro Galleria di Legnano (sold out) e il 9al Teatro Colosseo di Torino (sold out). Cambio venue infine per la data ...