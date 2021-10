Intesa Sanpaolo Assicura | Buralli | trasformazione digitale richiede strategie sempre più innovative

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – “Lain atto nel settoretivola proposizione dipiùe come, in sinergia congrazie al nostro modello integrato di banczione, già da diversi anni sviluppiamo prodotti e servizi utilizzando le nuove tecnologie in ottica multicanale, ovvero cercando di facilitare il cliente nella scelta del canale a lui più idoneo, dalla filiale all’Internet Banking, dall’ home insurance all’app dedicata, garantendo la circolarità di informazioni tra i diversi touch point e generando valore nella catena di gestione del sinistro”. Barbara ...

Advertising

fisac_cgil : Intesa Sanpaolo: contratti misti, occorre il rispetto delle persone - - intesasanpaolo : ?? Dal 6 al 10 ottobre torna con il sostegno di Intesa Sanpaolo @BiennaleDemocr con 'Un pianeta, molti mondi': la ba… - servizioclienti : #DownRadar Alert! Oggi, 06/10/2021 alle ore 14 abbiamo rilevato un picco di segnalazioni di problemi Intesa Sanpaol… - SimonettaAcri : RT @SACEgroup: #GaranziaItalia | SACE sostiene il Gruppo Cornaglia con finanziamenti da €34 mln, erogati da @intesasanpaolo, @UniCredit_IT… - intesasanpaolo : ????Domani alle 2pm Cet appuntamento con il #B20FinalSummit #B20Italy con il Ceo di Intesa Sanpaolo Carlo Messina. Pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Intesa Sanpaolo

Borsa Italiana

La trasformazione digitale in atto nel settore assicurativo richiede la proposizione di strategie sempre più innovative e comeAssicura, in sinergia congrazie al nostro modello integrato di bancassicurazione, già da diversi anni sviluppiamo prodotti e servizi utilizzando le nuove tecnologie in ...Ieri per le prime linee del settore ( Unicredit , Banco BPM e) è stata una giornata effervescente con rialzi anche molto consistenti. Il trend è destinato a proseguire anche oggi ...(Teleborsa) - "La trasformazione digitale in atto nel settore assicurativo richiede la proposizione di strategie sempre più innovative e come Intesa Sanpaolo Assicura, in sinergia con ...MILANO (ITALPRESS/WEWELFARE.IT) - Intesa Sanpaolo è la prima banca in Europa, sesta al mondo e unica italiana, tra i 100 luoghi di lavoro più inclusivi e ...