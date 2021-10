In rosso i mercati europei temono spinte inflattive (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari insieme alle altre principali Borse europee, dove prevalgono i timori che le spinte inflazionistiche legate alla corsa dei prezzi dell’energia possano rallentare la ripresa economica. I future americani in rosso anticipano, poi, una seduta negativa anche per Wall Street. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,154, con gli investitori che guardano ai numeri sul mercato del lavoro statunitense in arrivo da oggi fino a venerdì. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,58%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,47%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +108 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 6 ottobre 2021) (Teleborsa) – Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari insieme alle altre principali Borse europee, dove prevalgono i timori che leinflazionistiche legate alla corsa dei prezzi dell’energia possano rallentare la ripresa economica. I future americani inanticipano, poi, una seduta negativa anche per Wall Street. Sul mercato valutario, lieve calo dell’Euro / Dollaro USA, che scende a quota 1,154, con gli investitori che guardano ai numeri sul mercato del lavoro statunitense in arrivo da oggi fino a venerdì. Sessione debole per l’oro, che scambia con un calo dello 0,58%. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,47%. Balza in alto lo spread, posizionandosi a +108 punti base, con un incremento di 3 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo ...

Ultime Notizie dalla rete : rosso mercati In rosso i mercati europei temono spinte inflattive I future americani in rosso anticipano, poi, una seduta negativa anche per Wall Street. Sul mercato valutario, lieve calo dell' Euro / Dollaro USA , che scende a quota 1,154, con gli investitori che ...

1 minuto in Borsa 6 ottobre 2021 Seduta negativa per i mercati del Vecchio Continente , in linea con la borsa di Milano, che si muove in rosso. Una giornata da dimenticare per Piazza Affari, con tutte le Blue Chip che mostrano una performance negativa. I ...

La rinascita dei mercati di Milano Gambero Rosso Gas alle stelle (+28%) e selloff sui bond, una doppietta micidiale per le borse I futures sul gas europeo stanno prendendo quota, oggi, balzano del 28,64% al record di 149,25 euro. Ing teme l'arrivo della stagflazione. Futures su Wall Street in profondo rosso, a partire dal Nasda ...

In rosso i mercati europei temono spinte inflattive (Teleborsa) - Si muove in territorio decisamente negativo Piazza Affari insieme alle altre principali Borse europee, dove prevalgono i timori che le spinte inflazionistiche legate alla corsa dei prezz ...

