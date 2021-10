Benitez e la pandemia in Cina | «Avevo un braccialetto col mio nome»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 6 ottobre 2021) L’allenatore Rafaha raccontato l’incubo di aver vissuto inlada Covid-19: le sue dichiarazioni L’allenatore Rafa, ai microfoni del Daily Mail, ha raccontato il periodo della quarantena vissuto in, quando allenava il Dalian, nel momento più infuocato della. «Quella di quando sono tornato in Inghilterra e sono stato chiuso in casa non era una vera quarantena. La quarantena vera è quando sei in un albergo, ti bussano alla porta alle sette di mattina, all’una di pomeriggio e poi di nuovo alle sette di sera e ti danno il cibo e le mascherine, quando addosso hai uncol tuoe non puoi lasciare la stanza perché sei sotto strettissimo controllo. Quella è una quarantena. È un qualcosa di ...