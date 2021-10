Uomini e Donne, su Instagram tutte pazze per Marcello: ecco che succede sul suo profilo (Di martedì 5 ottobre 2021) Lui si chiama Marcello Messina, ha 47 anni, viene da Torino e di lavoro fa l’agente immobiliare. Diventato famoso per corteggiare la dama del trono over di Uomini e Donne Ida Platano, Marcello in realtà sta già avendo i primi problemi con la donna, che a quanto pare non è rimasta soddisfatta della loro prima volta in intimità. Ma Ida deve stare attenta: sui social, infatti, Marcello “va via come il pane”, e sono tantissime le Donne che vorrebbero conoscerlo. Uomini e Donne: chi è Ciprian Aftim, il corteggiatore di Andrea Nicole Il ragazzo ha fatto perdere la testa alla tronista trans, che stando alle anticipazioni lo avrebbe già baciato ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 5 ottobre 2021) Lui si chiamaMessina, ha 47 anni, viene da Torino e di lavoro fa l’agente immobiliare. Diventato famoso per corteggiare la dama del trono over diIda Platano,in realtà sta già avendo i primi problemi con la donna, che a quanto pare non è rimasta soddisfatta della loro prima volta in intimità. Ma Ida deve stare attenta: sui social, infatti,“va via come il pane”, e sono tantissime leche vorrebbero conoscerlo.: chi è Ciprian Aftim, il corteggiatore di Andrea Nicole Il ragazzo ha fatto perdere la testa alla tronista trans, che stando alle anticipazioni lo avrebbe già baciato ...

