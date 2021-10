Tassotti | “Il Milan è una squadra con pochi difetti Importante la conferma di Pioli”

(Di martedì 5 ottobre 2021) Mauroha parlato alla Gazzetta dello Sport del grande avvio di stagione del: “E’ lache gioca meglio. E’ la più divertente, la più europea. Ha dinamismo, velocità, idee chiare, e sconfitte come quella di Liverpool aiutano ad acquisire ancora più fiducia nelle proprie capacità. Giocava bene anche nella stagione scorsa, ma ora è diverso. La rosa si è rinforzata e tutto funziona, a cominciare dalla difesa. Non c’è nessuno al di sotto delle proprie possibilità, anzi, e per fare un esempio, Leao è esploso e Tonali è un giocatore diverso. E’ unacone i dirigenti sono stati bravi proprio quando si stavano incartando:ladi“. FOTO: TwitterL'articolo ...

Mauro Tassotti, ex bandiera del Milan, ha detto la sua in un'intervista alla Gazzetta dello Sport sull'obiettivo scudetto Mauro Tassotti ha detto la sua in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, arg ...