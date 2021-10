Rubrica cancellata Gola profonda | stop a WhatsApp e Fb | Cosa è accaduto davvero | ombre e sospetti

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 5 ottobre 2021) E alla fine, Facebook e Instagram, seppur parzialmente e tra molte lentezze, sono tornate online. Un "black-out" durato quasi sette ore, quello iniziato nel pomeriggio di lunedì 4 ottobre e terminato nel corso della notte. Una giornata da incubo, per la galassia di Mark Zuckerberg, colpita prima dalle parole di Frances Haugen, la ex manager che ha consegnato una ricerca interna ai legislatori e al Wall Street Journal sulle modalità con cui il social gestisce contenuti e rischi per gli utenti (di fatto, stando all'accusa, tutto sarebbe finalizzato unicamente al profitto). Un vero e proprio atto di accusa. Poi, appunto, loche ha coinvolto quasi tutto il mondo. Il gruppo si è scusato con un tweet indirizzato "all'enorme comunità di persone e aziende in tutto il mondo che dipendono da noi: ci dispiace. Abbiamo lavorato duramente per ...