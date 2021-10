Roma. Gualtieri chiede aiuto a Conte per i voti della Raggi

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 5 ottobre 2021) L’ex Ministro Robertoè il favorito per diventare il sindaco di. Ora che si va al ballottaggio il fronte anti Michetti si ricompatta ma il risultato non è del tutto scontato. Trae Calenda sono volati gli stracci in campagna elettorale. Difficile ricucire gli strappi soprattutto con la sindaca uscente. Proprio per questo il candidato piddino chiude…“Noi non faremo apparentamenti ma ci rivolgeremo allene e aini, partendo dagli elettori die Calenda, per una città che funziona e che sia vicina alle persone”. Lo ha detto il candidato del centrosinistra. “Calenda non l’ho ancora sentito- ha affermato – ma mi aspetto che sosterrà il candidato progressista e democratico, ...