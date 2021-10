“Mimmo non ha i soldi per mangiare”. Da Lerner alla Murgia, i vip di sinistra fanno la colletta per Lucano (Di martedì 5 ottobre 2021) “Caro Merlo, come tanti siamo rimasti sorpresi e addolorati per la condanna subita dall’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano: 13 anni e 2 mesi di detenzione e una sanzione pecuniaria, per lui e per gli altri 22 imputati, di oltre 750mila euro…”, è la lettera che apre oggi la rubrica di Francesco Merlo su “Repubblica”, interamente dedicata all’ex sindaco di Riace condannato per gravi reati dopo un regolare processo. Una lettera che lancia una colletta non proprio “proletaria”, visto che a organizzarla sono i soliti noti di sinistra, i super vip che si battono per un mondo più accogliente in cui i magistrati danno sempre ragione a chi dicono loro. La colletta per i 750mila euro da dare a Mimmo Lucano Nella missiva a “Repubblica” si auspica un ravvedimento rapido dei ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 5 ottobre 2021) “Caro Merlo, come tanti siamo rimasti sorpresi e addolorati per la condanna subita dall’ex sindaco di Riace,: 13 anni e 2 mesi di detenzione e una sanzione pecuniaria, per lui e per gli altri 22 imputati, di oltre 750mila euro…”, è la lettera che apre oggi la rubrica di Francesco Merlo su “Repubblica”, interamente dedicata all’ex sindaco di Riace condannato per gravi reati dopo un regolare processo. Una lettera che lancia unanon proprio “proletaria”, visto che a organizzarla sono i soliti noti di, i super vip che si battono per un mondo più accogliente in cui i magistrati danno sempre ragione a chi dicono loro. Laper i 750mila euro da dare aNella missiva a “Repubblica” si auspica un ravvedimento rapido dei ...

