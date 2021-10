Mercato Juventus, arrivano conferme sull’addio di McKennie: già pronto il sostituto (Di martedì 5 ottobre 2021) McKennie non convince: già a gennaio la cessione? Sul piede di partenza già durante l’ultima sessione estiva di calcioMercato, Weston McKennie sembra essere sempre più ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, anche a causa delle recenti prestazioni non troppo positive. Per Tuttosport, se a gennaio dovesse pervenire alla dirigenza bianconera un’offerta economicamente congrua, quindi intorno ai 30 milioni di euro, il giocatore farà le valigie e verrà lasciato partire. Il centrocampista texano classe 1998, prelevato la scorsa estate dallo Schalke 04, finora, ha collezionato in maglia bianconera 39 presenze, condite da 5 gol, ma, a differenza della passata stagione, non sembra soddisfare a pieno le idee tattiche del nuovo tecnico della Vecchia Signora. Tuttavia, per rimpinguare le proprie casse, la società ... Leggi su tuttojuve24 (Di martedì 5 ottobre 2021)non convince: già a gennaio la cessione? Sul piede di partenza già durante l’ultima sessione estiva di calcio, Westonsembra essere sempre più ai margini del progetto tecnico di Massimiliano Allegri, anche a causa delle recenti prestazioni non troppo positive. Per Tuttosport, se a gennaio dovesse pervenire alla dirigenza bianconera un’offerta economicamente congrua, quindi intorno ai 30 milioni di euro, il giocatore farà le valigie e verrà lasciato partire. Il centrocampista texano classe 1998, prelevato la scorsa estate dallo Schalke 04, finora, ha collezionato in maglia bianconera 39 presenze, condite da 5 gol, ma, a differenza della passata stagione, non sembra soddisfare a pieno le idee tattiche del nuovo tecnico della Vecchia Signora. Tuttavia, per rimpinguare le proprie casse, la società ...

Ultime Notizie dalla rete : Mercato Juventus Dragusin diventa un caso: l'affondo del ct della Romania Under 21 Si allarga il 'caso diplomatico' attorno a Radu Dragusin . Il talentuoso difensore rumeno di proprietà della Juventus, ma approdato in prestito alla Sampdoria sul finire del mercato estivo, ha rifiutato la convocazione con l' Under 21 del proprio paese proprio per facilitare l'inserimento nel proprio nuovo ...

Dusan Vlahovic ha deciso il proprio futuro: Juventus avvisata ... è stato a lungo nel mirino di top club europei nel finale dello scorso mercato estivo. Su tutti ... Oltre alle grandi d'Europa, sulle tracce del giocatore c'è anche la Juventus , la squadra italiana che ...

Ultime mercato Juve: Pogba e Donnarumma avvistati in Italia. Il motivo Juventus News 24 Rinnovo Vlahovic, Commisso annuncia che salta tutto! Juventus ed Inter in agguato La Fiorentina, per bocca del presidente Rocco Commisso, ha annunciato che Dusan Vlahovic non rinnoverà il contratto in scadenza nel giugno del 2023.

Juve, ci sarebbe nel mirino Milinkovic Savic: McKennie tra le possibili contropartite La società bianconera potrebbe inserire Luca Pellegrini e McKennie come contropartite tecniche e 30 milioni di euro per il centrocampista ...

