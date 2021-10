Love is in the air, trama 5 ottobre: Selin farà infuriare Eda (Di martedì 5 ottobre 2021) Love is in the air focalizzerà ancora l'attenzione sulla rivalità tra Selin e Eda, come sottolinea la trama di oggi, martedì 5 ottobre. La Atakan, infatti, è tornata mano nella mano con Bolat alla Art Life annunciando che, dopo l'incidente aereo del ragazzo, lui l'ha cercata e da quel momento in poi hanno ripreso la loro relazione, considerato che Serkan ha perso la memoria relativa al suo ultimo anno di vita. Per Eda è stato un durissimo colpo e la ragazza ha provato a far tornare la memoria al fidanzato arrivando anche a baciarlo davanti a tutti, ma per tutta risposta lui ha proposto a Selin di sposarlo. A quel punto, la Yildiz ha deciso di rassegnarsi e guardare avanti dimenticando la sua storia con Serkan. Intanto, la presenza di Selin allo studio inizierà a creare sempre più ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 5 ottobre 2021)is in the air focalizzerà ancora l'attenzione sulla rivalità trae Eda, come sottolinea ladi oggi, martedì 5. La Atakan, infatti, è tornata mano nella mano con Bolat alla Art Life annunciando che, dopo l'incidente aereo del ragazzo, lui l'ha cercata e da quel momento in poi hanno ripreso la loro relazione, considerato che Serkan ha perso la memoria relativa al suo ultimo anno di vita. Per Eda è stato un durissimo colpo e la ragazza ha provato a far tornare la memoria al fidanzato arrivando anche a baciarlo davanti a tutti, ma per tutta risposta lui ha proposto adi sposarlo. A quel punto, la Yildiz ha deciso di rassegnarsi e guardare avanti dimenticando la sua storia con Serkan. Intanto, la presenza diallo studio inizierà a creare sempre più ...

Ultime Notizie dalla rete : Love the Kerem Bursin, chi sono i genitori e la sorella: tutto sulla famiglia dell'attore Chi è Kerem Bursin Classe 1987 (è nato il 4 giugno sotto il segno dei Gemelli ) Kerem Bursin è un attore turco che ha raggiunto la popolarità internazionale recitando nella serie tv Love is in the ...

Beautiful, Una Vita, Love is in the Air Anticipazioni: Puntate di oggi 5 ottobre 2021 Le Anticipazioni delle Soap Mediaset : ecco che cosa accadrà nelle puntate di Beautiful , Una Vita e Love is in the Air che andranno in onda oggi, 5 ottobre 2021 , su Canale 5 . Il nostro viaggio inizia alle 13.40 , presso la Forrester Creations, a Los Angeles; in seguito, alle 14.10 , ci sposteremo ...

I LOVE LEGO al Museo degli Innocenti I leggendari mattoncini, che hanno fatto parte dell’infanzia di ogni bambino ma anche del divertimento di tanti adulti, saranno protagonisti dell’autunno 2021 nella mostra I LOVE LEGO al Museo degli I ...

