Il programma dell' ultima giornata di CinemAmbiente | chiude Legacy

(Di martedì 5 ottobre 2021) Il cortometraggio a seguire, Today for Tomorrow, è il primo di una serie di film di Alessandro Genitori e Elis Karakaci che racconta l'esperienza di chi in Italia ha adottato uno o più obiettivi'...

Giovedì il festival continua con 'Aspetti del Romanticismo','amato pianista viterbese Matteo Biscetti, il quale dal 2017 è titolare della cattedra di Esecuzione e interpretazione in ...... dal 20 settembre parte il tour InAcustico La performance di Zucchero , inper martedì 5 ottobre, ad Otranto, fa parte del calendario di eventi'Oversound Music Festival che, dopo una ...Italia e accomunati dalla passione per la magia. Gli aspiranti prestigiatori si sfideranno sotto gli occhi attenti del mago Silvan e del comico Raul Cremona . Vediamo quali ...Carlo Cracco ha presentato il nuovo programma per la scuola di cucina e ristorante didattico di Villa Terzaghi.