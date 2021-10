Advertising

Novella_2000 : I Maneskin lanciano una frecciatina ai francesi nella nuova canzone Mammamia - _fentyphonix : mi piscio sotto per quei geni dei maneskin che lanciano il singolo mamma mia, letteralmente i nostri ABBA ingiustam… -

Ultime Notizie dalla rete : Maneskin lanciano

instaNews

... "Blu celeste"; R Kelly è stato dichiarato colpevole di 9 capi d'accusa; Levante è in dolce attesa; La violinista Eleonora Montagnana e il musicista Filippo De Paoli"Ouverture finale".Nelle news del Tg Diregiovani di oggi: - #SALVIAMOLAMUSICALIVE, GLI ARTISTIUN APPELLO AL GOVERNO 'Da marzo 2020 il nostro settore è completamente fermo'. Inizia così ...SUCCESSO PER I...I Maneskin lanciano una frecciatina ai francesi nella loro nuova canzone Mammamia, che verrà rilasciata venerdì 8 ottobre.I Maneskin continuano a collezionare successi, il loro tour "Loud Kids On Tour '22" appena lanciato ha segnato il tutto esaurito in meno di due ore.