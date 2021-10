Dalle macerie 5 Stelle al ruolo di Di Battista. “Il futuro? Col Pd”, secondo Padellaro (Di martedì 5 ottobre 2021) All’indomani dello spoglio delle urne, chi deve davvero prendere coscienza del fallimento è l’ex premier Giuseppe Conte. Certo, raccogliere le vestigia di un movimento lacerato non era impresa facile. E Conte lo sapeva dall’inizio. Il tonfo è stato leggermente mitigato dalla vittoria di Manfredi a Napoli che lui stesso aveva voluto come ministro dell’Università. L’insidia maggiore, in questo momento, è il fuoco amico. “Temo un’emorragia di parlamentari che possano convergere sul movimentismo di Di Battista”. A dirlo è Antonio Padellaro, giornalista, firma di punta del Fatto Quotidiano e profondo conoscitore del Movimento: dagli albori alla palingenesi contiana. Padellaro, per il Movimento è stata una disfatta. Ora, che succede? Non è per giustificare Giuseppe Conte. Per onestà, bisogna dire che ha trovato un movimento in ... Leggi su formiche (Di martedì 5 ottobre 2021) All’indomani dello spoglio delle urne, chi deve davvero prendere coscienza del fallimento è l’ex premier Giuseppe Conte. Certo, raccogliere le vestigia di un movimento lacerato non era impresa facile. E Conte lo sapeva dall’inizio. Il tonfo è stato leggermente mitigato dalla vittoria di Manfredi a Napoli che lui stesso aveva voluto come ministro dell’Università. L’insidia maggiore, in questo momento, è il fuoco amico. “Temo un’emorragia di parlamentari che possano convergere sul movimentismo di Di”. A dirlo è Antonio, giornalista, firma di punta del Fatto Quotidiano e profondo conoscitore del Movimento: dagli albori alla palingenesi contiana., per il Movimento è stata una disfatta. Ora, che succede? Non è per giustificare Giuseppe Conte. Per onestà, bisogna dire che ha trovato un movimento in ...

