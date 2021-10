Chips di cavolo verza | un’aperitivo super light con meno di 50 calorie!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 5 ottobre 2021) Ledisono il compromesso perfetto per la linea e il gusto. Un piatto appetitoso che soddisfa il palato, ma non appesantisce la silhouette: condi 50 calorie a porzione sono l’aperitivo dietetico per eccellenza. La ricetta è di per sé facilissima da realizzare, ma potrete sbizzarrirvi con la vostra fantasia per aromatizzarle con gli ingredienti che preferite: dalla scorza di limone grattugiata, al pepe nero, dai semi di cumino al peperoncino, dalla paprika alla granella di nocciole. Saranno comunque e sempre strepitose. Questo ortaggio, inoltre, è assai benefico per la salute: è fonte di ferro, potassio, calcio , fosforo e zolfo. Apporta una significativa quantità di vitamina A, C, K, il che supporta dall’interno il giusto grado di idratazione cutanea. Da non trascurare poi sono le sue virtù ...