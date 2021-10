Sbarca in tutta Europa la Barbie con il volto di Samantha Cristoforetti (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il ricavato delle vendite della nuova bambola Mattel sarà devoluto all'organizzazione Women in Aerospace Europe Leggi su lastampa (Di lunedì 4 ottobre 2021) Il ricavato delle vendite della nuova bambola Mattel sarà devoluto all'organizzazione Women in Aerospace Europe

Sbarca in tutta Europa la Barbie con il volto di Samantha Cristoforetti

Sbarca in tutta Europa la Barbie con il volto di Samantha Cristoforetti L'Esa e Mattel hanno infatti rilasciato una bambola Barbie Samantha Cristoforetti in concomitanza con la World Space Week 2021 con tema 'Women in Space', per incoraggiare le ragazze a diventare la pro ...

