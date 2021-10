INPS: concorsi pubblici per consulenti e medici (Di lunedì 4 ottobre 2021) I due bandi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1 ottobre, entrambi in scadenza ... La scadenza è fissata per il 2 novembre 2021 ( https://concorsi.INPS.it ): l'invio online della ... Leggi su pmi (Di lunedì 4 ottobre 2021) I due bandi sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1 ottobre, entrambi in scadenza ... La scadenza è fissata per il 2 novembre 2021 ( https://.it ): l'invio online della ...

Advertising

Regione_Abruzzo : RT @INPS_it: #ConcorsiInps online i bandi di concorso pubblico per 1858 assunzioni come consulenti di protezione sociale e 189 come medici… - cortexlan : Selezionate con Google Alert - #INPS - Concorsi Inps | 1858 consulenti protezione sociale e 189 medici di prima fas… - circuitolavoro : Concorso INPS 1858 consulenti protezione sociale: ecco il bando - - AnffasModica : RT @INPS_it: #ConcorsiInps online i bandi di concorso pubblico per 1858 assunzioni come consulenti di protezione sociale e 189 come medici… -