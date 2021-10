FIFA, arriva l’appello ai calciatori: «Vaccinatevi e sostenete l’OMS» (Di martedì 5 ottobre 2021) arriva l’appello ai calciatori a vaccinarsi da parte della FIFA, il massimo organismo del calcio internazionale arriva l’appello ai calciatori a vaccinarsi da parte della FIFA. il massimo organismo del calcio internazionale. Questo il comunicato: «Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo britannico, la Football Association e la Premier League per trovare una soluzione ragionevole, nell’interesse di tutti, e crediamo che questa sia una soluzione molto più auspicabile alla situazione che i giocatori hanno affrontato a settembre. Incoraggiamo i giocatori a vaccinarsi contro il COVID-19 e sosteniamo la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per un accesso al vaccino sicuro, giusto ed equo in tutti i Paesi». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 5 ottobre 2021)aia vaccinarsi da parte della, il massimo organismo del calcio internazionaleaia vaccinarsi da parte della. il massimo organismo del calcio internazionale. Questo il comunicato: «Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo britannico, la Football Association e la Premier League per trovare una soluzione ragionevole, nell’interesse di tutti, e crediamo che questa sia una soluzione molto più auspicabile alla situazione che i giocatori hanno affrontato a settembre. Incoraggiamo i giocatori a vaccinarsi contro il COVID-19 e sosteniamo la posizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità per un accesso al vaccino sicuro, giusto ed equo in tutti i Paesi». L'articolo proviene da ...

