Elezioni 2021 in Calabria, il candidato alle regionali Occhiuto (FI): “Vittoria al di sopra delle aspettative”. Tajani: “Scelta di Berlusconi giusta” (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Abbiamo vinto e vinto bene. Sono felice di essere stato eletto presidente della Regione Calabria”. Così Roberto Occhiuto nel suo quartier generale di Gizzeria commentando il risultato delle Elezioni regionali in Calabria. “Ci hanno consegnato una Vittoria anche al di sopra delle aspettative”, ha continuato, sottolineando che da domani parte un’altra sfida per che “vinceremo”, affrontando “e risolvendo i problemi che attanagliano la Calabria”. Commentando l’astensionismo quindi ha aggiunto: “Naturale che la fiducia nella politica non sia ampia”. Con lui c’era anche il coordinatore nazionale di Forza Italia: “La Scelta di Roberto Occhiuto quale ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 4 ottobre 2021) “Abbiamo vinto e vinto bene. Sono felice di essere stato eletto presidente della Regione”. Così Robertonel suo quartier generale di Gizzeria commentando il risultatoin. “Ci hanno consegnato unaanche al di”, ha continuato, sottolineando che da domani parte un’altra sfida per che “vinceremo”, affrontando “e risolvendo i problemi che attanagliano la”. Commentando l’astensionismo quindi ha aggiunto: “Naturale che la fiducia nella politica non sia ampia”. Con lui c’era anche il coordinatore nazionale di Forza Italia: “Ladi Robertoquale ...

