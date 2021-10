CUORI (RAI1): IL PARADISO DELLE SIGNORE IN CORSIA TRA LOTTE DI POTERE E TRIANGOLI D’AMORE (Di lunedì 4 ottobre 2021) Non vi perdete una puntata del PARADISO DELLE SIGNORE? Dai produttori della soap campione d’ascolti di RAI1 arriva CUORI, una nuova serie medical melò che debutterà domenica 17 ottobre in prima serata. La fiction, anticipata da un grande battage pubblicitario, è diretta da Riccardo Donna e vede come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati. Produce Rai Fiction con Aurora Film in collaborazione con il Centro di produzione Tv Rai di Torino. CUORI – INTRODUZIONE ALLA SERIE DI RAI1 La medicina vive negli anni ‘60 una stagione di grande fervore. Lasciati ormai definitivamente alle spalle gli echi della Seconda guerra mondiale, si diffonde la sensazione di poter cambiare il corso della vita umana sconfiggendo malattie fino a quel momento incurabili. Fra ... Leggi su bubinoblog (Di lunedì 4 ottobre 2021) Non vi perdete una puntata del? Dai produttori della soap campione d’ascolti diarriva, una nuova serie medical melò che debutterà domenica 17 ottobre in prima serata. La fiction, anticipata da un grande battage pubblicitario, è diretta da Riccardo Donna e vede come protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari, Pilar Fogliati. Produce Rai Fiction con Aurora Film in collaborazione con il Centro di produzione Tv Rai di Torino.– INTRODUZIONE ALLA SERIE DILa medicina vive negli anni ‘60 una stagione di grande fervore. Lasciati ormai definitivamente alle spalle gli echi della Seconda guerra mondiale, si diffonde la sensazione di poter cambiare il corso della vita umana sconfiggendo malattie fino a quel momento incurabili. Fra ...

