Cori razzisti al Franchi: la nota ufficiale della Fiorentina: "Non entreranno più allo stadio" (Di lunedì 4 ottobre 2021) Arriva la nota ufficiale della Fiorentina sui Cori razzisti andati in scena al Franchi di Firenze rivolti ad Anguissa, Osimhen e Koulibaly. Un atteggiamento vergognoso quello dei tifosi viola, che già ad inizio partita avevano intonato Cori contro i napoletani. A fine gara si sono scagliati anche contro Koulibaly che ha reagito. Ecco la nota ufficiale della Fiorentina sui Cori razzisti: La Fiorentina esprime la più ferma e dura condanna per gli episodi di razzismo avvenuti ieri nel corso della partita contro il Napoli. Il Direttore Generale Barone, già nel post gara, ha tenuto a scusarsi personalmente a nome ...

