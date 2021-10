Comunali: Conte, ballottaggi? Vedremo ma non con la destra (Di lunedì 4 ottobre 2021) "I cittadini non possono essere considerati pacchi postali che raccolgono le nostre indicazioni con un vincolo stringente. Ma la nostra proposta politica non può avere alcuna affinità con le forze ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 4 ottobre 2021) "I cittadini non possono essere considerati pacchi postali che raccolgono le nostre indicazioni con un vincolo stringente. Ma la nostra proposta politica non può avere alcuna affinità con le forze ...

Advertising

fattoquotidiano : Comunali, Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ritardo”. Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo”. Conte: “Per M5… - CaldaroneCeres : RT @fattoquotidiano: Comunali, Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ritardo”. Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo”. Conte: “Per M5s è… - Frankf1842 : RT @fattoquotidiano: Comunali, Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ritardo”. Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo”. Conte: “Per M5s è… - iconanews : Comunali: Conte, ballottaggi? Vedremo ma non con la destra - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Comunali, Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ritardo”. Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo”. Conte: “Per M5s è… -