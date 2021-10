Cassano | «Pochettino? Mi arrivano voci strane dal PSG Buffon su Tuchel…»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 4 ottobre 2021)lancia l’allarme in casa PSG per la posizione di: ecco la rivelazione dell’ex attaccante di Roma e Inter Antonio, in live Twitch alla Bobo TV, ha parlato dial PSG. «ha vita corta. Mi sono arrivate dellealle quali stentavo a credere. Una persona eccezionale ma a livello tecnico è diverso: non fanno un minuto di tattica, non fa niente e chiede consiglio ai giocatori come impostare la partita. Adesso si sta trovando in grande difficoltà a gestire dei campioni, più di tanti campioni del PSG sta chiedendo come devono giocare. Da quello che mi risulta, se continua su questa scia avrà poco tempo… occhio a Zizou, ovviamente se è così. Tuchel?mi ha detto che è il migliore che ha avuto a livello di ...