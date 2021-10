Barbara D’Urso, cambio in arrivo per Pomeriggio 5: si torna a parlare di GF Vip (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per scelta editoriale, questa nuova edizione di Pomeriggio 5 aveva iniziato con una marcia diversa dal solito: lasciando da parte il gossip, Barbara D’Urso aveva portato nel suo salottino unicamente argomenti di attualità. Ma a poche settimane dall’inizio della stagione autunnale, cambiano già le carte in tavola. Cambiamenti in arrivo per Pomeriggio 5 Pier Silvio Berlusconi, nell’annunciare i palinsesti Mediaset dell’autunno 2021, aveva rivelato la sua precisa volontà di cambiare linea editoriale. Volendo slegare diversi programmi dal gossip incentrandoli su cronaca e attualità, aveva innanzitutto cancellato Domenica Live e Live – Non è la D’Urso, per poi ridimensionare il ventaglio di argomenti solitamente trattati a Pomeriggio 5. Insomma, tantissimi cambiamenti per ... Leggi su dilei (Di lunedì 4 ottobre 2021) Per scelta editoriale, questa nuova edizione di5 aveva iniziato con una marcia diversa dal solito: lasciando da parte il gossip,aveva portato nel suo salottino unicamente argomenti di attualità. Ma a poche settimane dall’inizio della stagione autunnale, cambiano già le carte in tavola. Cambiamenti inper5 Pier Silvio Berlusconi, nell’annunciare i palinsesti Mediaset dell’autunno 2021, aveva rivelato la sua precisa volontà di cambiare linea editoriale. Volendo slegare diversi programmi dal gossip incentrandoli su cronaca e attualità, aveva innanzitutto cancellato Domenica Live e Live – Non è la, per poi ridimensionare il ventaglio di argomenti solitamente trattati a5. Insomma, tantissimi cambiamenti per ...

