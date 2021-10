Traffico Roma del 03-10-2021 ore 18:30 (Di domenica 3 ottobre 2021) Luceverde Roma Buonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani ancora molto Traffico sulla A1 Roma-napoli code di 5 chilometri tra Anagni Fiuggi Colleferro verso Roma molti incidenti a Roma in città rallentamenti su via di Villa Chigi e poi su via Trionfale altezza via Filipponi ed ancora per incidente Traffico rallentato su via Aurelia altezza via Federico Cammeo file per Traffico sul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana è lungo le due carreggiate tra salari e Flaminia Code in entrata a Roma sul viadotto Giubileo 2000 da Prima Porta raccordo anulare si rallenta sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est rallentamenti che ritroviamo sulla tangenziale est direzione stadio da via delle Valli a via ... Leggi su romadailynews (Di domenica 3 ottobre 2021) LuceverdeBuonasera e ben trovati in redazione Sonia cerquetani ancora moltosulla A1-napoli code di 5 chilometri tra Anagni Fiuggi Colleferro versomolti incidenti ain città rallentamenti su via di Villa Chigi e poi su via Trionfale altezza via Filipponi ed ancora per incidenterallentato su via Aurelia altezza via Federico Cammeo file persul Raccordo Anulare lungo la carreggiata esterna tra Pontina e Tuscolana è lungo le due carreggiate tra salari e Flaminia Code in entrata asul viadotto Giubileo 2000 da Prima Porta raccordo anulare si rallenta sulla Salaria dall’ aeroporto dell’Urbe alla tangenziale est rallentamenti che ritroviamo sulla tangenziale est direzione stadio da via delle Valli a via ...

Agenzia_Ansa : Potrebbe riaprire tra mesi il ponte dell'Industria a Roma, coinvolto dal maxi incendio della scorsa notte. E questo… - TgLa7 : #Incendio Roma: ponte potrebbe riaprire tra mesi. Al via verifiche su staticità, pesanti ripercussioni su traffico - gualtierieurope : Confronto continuo con le cittadine e i cittadini tra i banchi del Mercato Tuscolano III. #Roma ha tanti problemi:… - romamobilita : #Roma #viabilità Via di Villa Ada altezza via Lariana, segnalato traffico rallentato per incidente - romamobilita : #Roma #viabilità Via Cori, altezza via Teano, segnalato traffico rallentato per incidente. -