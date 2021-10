Tokyo Game Show 2021: arriva Atelier Sophie 2 The Alchemist of the Mysterious Dream (Di domenica 3 ottobre 2021) Era risaputo come Koei Tecmo, per via del 25esimo anniversario, avesse in programma vari annunci su Atelier nel 2022: nel Tokyo Game Show 2021 è stato dunque mostrato Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream Per celebrare il venticinquesimo anniversario della serie che avverrà a maggio 2022, Koei Tecmo ha svelato durante il Tokyo Game Show 2021 il sequel di Atelier Sophie, chiamato Atelier Sophie 2: The Alchemist of the Mysterious Dream. Abbiamo potuto vedere numerose novità attraverso le immagini e trailer del ... Leggi su tuttotek (Di domenica 3 ottobre 2021) Era risaputo come Koei Tecmo, per via del 25esimo anniversario, avesse in programma vari annunci sunel 2022: nelè stato dunque mostrato2: Theof thePer celebrare il venticinquesimo anniversario della serie che avverrà a maggio 2022, Koei Tecmo ha svelato durante ilil sequel di, chiamato2: Theof the. Abbiamo potuto vedere numerose novità attraverso le immagini e trailer del ...

