Moto3 | troppi rischi nella minima cilindrata | ad Austin si è sfiorata la tragedia

(Di domenica 3 ottobre 2021) No, così non va. Laregala tante emozioni, ma il limite lo si varca con preoccupante consuetudine. Ci si è avvicinati ad, in Texas, con la notizia sconvolgente del povero Dean Berta Viñales. La morte del 15enne, cugino di Maverick,Supersport 300 ha sconvolto tutti e non a caso il pilota spagnolo dell’Aprilia ha deciso di non prendere parte al GP delle Americhe di MotoGP. Una decisione rispettabilissima. Tuttavia, la sensazione è che serva anche intervenire per evitare che soprattuttocerti episodi possano ripetersi.corsa odierna la dinamica del crash tra Deniz Oncu e Jeremy Alcoba, che ha coinvolto Andrea Migno e Pedro Acosta, è stata terrificante. Per fortuna non ci sono state conseguenze gravi, ma si è ...

Advertising

OA_Sport : #Moto3 Tanti rischi nella minima cilindrata e una condotta dei piloti scellerata: occorre cambiare registro, vista… - JackFra9 : In #Moto3 sono troppi - AndTheBad : - C’è un problema di sicurezza, troppi piloti e troppa aggressività. - Come risolviamo? - Facile: gare da 5 giri. I… - SSportNetwork : #AnyGivenSunday #AustinGP #Moto3 Gara 'congelata' dopo i troppi incidenti e risultati valutati alla prima… -

Ultime Notizie dalla rete : Moto3 troppi

la Repubblica

Bezzecchi (Ita Kalex) 1901. Acosta (Spa - KTM) 210 p; 2. Foggia (Ita - Honda) 168; 3. Garcia ... Posizione ideale per non perderepunti, anche se lo preoccupa la scelta delle gomme e l'...Valentino Rossi 'La pista è bella e piace a tutti i piloti, ma ci sonoavvallamenti. Glielo ... In, per esempio, le moto pesano molto poco e vanno più piano, quindi non hanno grossi ...Moto3, Fenati 12° in un Gran Premio delle Americhe chiuso in anticipo per le troppe cadute - picenotime.it - IT ...Race stopped due to multiple crash involving #16 A Migno, #37 P Acosta and #52 J Alcoba. All riders involved are on their feet #Moto3 | #AmericasGP pic.twitter.com/9tUprBVnQX Fortunatamente nessuno de ...