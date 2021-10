Formazioni ufficiali Sassuolo Inter | le scelte degli allenatori

(Di sabato 2 ottobre 2021) Ledimatch valido per la 7ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 7ª giornata di Serie A 2021/2022.(4-2-3-1): 47 Consigli; 17 Muldur, 21 Chiriches, 31 Ferrari, 6 Rogerio; 8 Lopez, 16 Frattesi; 25 Berardi, 10 Djuricic, 7 Boga; 92 Defrel.A disposizione: 56 Pegolo, 3 Goldaniga, 4 Magnanelli, 5 Ayhan, 13 Peluso, 18 Raspadori, 20 Harroui, 22 Toljan, 23 Traoré, 77 Kyriakopoulos, 91 Scamacca, 97 Henrique.Allenatore: Alessio Dionisi.(3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 ...

Ledi Sassuolo - Inter , match della settima giornata di Serie A 2021/2022. Nerazzurri chiamati al ritorno alla vittoria dopo i pareggi contro Atalanta e Shakhtar. Non sarà facile l'...Ledi Atletico Madrid - Barcellona, match dell'ottava giornata di Liga 2021/2022. Il big match di questo turno va in scena al Wanda Metropolitano, dove si affrontano due delle ...Sono ufficiali le scelte di Alessio Dionisi e Simone Inzaghi. Ospiti con la novità argentina in attacco, gli emiliani rinunciano a Raspadori ...Alle 20.45 c’è Sassuolo-Inter, ultima partita di questo sabato di fantacalcio. Dionisi schiera Defrel davanti, c’è Djuricic sulla trequarti. Fuori sia Scamacca che Raspadori ...