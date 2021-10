Appartamento in fiamme Muore una donna

Leggi su tarantinitime

(Di sabato 2 ottobre 2021) Un incendio è divampato in unall'undicesimo di un palazzo al civico 468 di viale Magna Grecia. Il fumo generato dal rogo è risultato purtroppo fatale per unaall'interno dell'. Si tratta di un'anziana di circa 75 anni di cui non sono note le generalità, probabilmente morta per asfissia.Lehanno raggiunto anche i piani sottostanti creando panico e fumo. Lo stabile è stato evacuato dai Vigili del Fuoco e messo in sicurezza. Non sono ancora note le cause dell'incendio. Sul posto anche sanitari del 118.