Vangelo di giovedì 1 ottobre | riflessione di Paolo di La Luce di Maria – Video

Advertising

ilCenacoloWebTv : Giovedì - XXVI del Tempo Ordinario - Anno B - Commento al Vangelo - lilisegunda : RT @ilCenacoloWebTv: Giovedì - XXVI del Tempo Ordinario - Anno B - Commento al Vangelo - cinzia_palmacci : Vangelo Giovedì 30 Settembre 2021 - San Girolamo - TeaPecunia : GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2021 Parola di oggi 26a settimana del Tempo Ordinario VANGELO DI LUCA 10,3 “Andate: ecco, vi… - GiuseppeFiore00 : VANGELO DEL GIORNO GIOVEDI 30 SETTEMBRE 2021?? La vostra pace scenderà s... -

Ultime Notizie dalla rete : Vangelo giovedì

La Luce di Maria

La copertina del libro allegato da30 settembre a Famiglia Cristiana a 6,90 euro Il perno ...di cittadinanza ecologica, di conversione ecologica a cui si richiama ilnella sua essenza. ...Dalsecondo Luca Lc 10,1 - 12 In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi. Diceva loro: 'La ...