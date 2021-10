Parigi-Roubaix 2021 | Patrick Lefevere | “Per vincere bisogna adattarsi | non fare come il Belgio ai Mondiali”

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Dodici successi nelle ultime 24 edizione, uno score impressionante nell’Inferno del Nord per la squadra più forte a livello di Classiche Monumento, la Deceuninck Quick-Step.ha provato più volte nelle passate stagioni il brivido del successo dei propri corridori alla, l’obiettivo è riuscirci anche domenica. Il belga prosegue sulla scia di polemiche contro la propria Nazionale ripensando alla prova in linea deia Lovanio: “vogliamo uscire vittoriosi dall’inferno del Nord? Sicuramente non correndoha fatto la nazionale belga al mondiale domenica scorsa! La pressione del mondo esterno gli ha fatto credere che erano invincibili”. Prosegue: “Non è che ci rifiuteremo di prendere le nostre responsabilità domenica, ma per ...

Lo sloveno correrà il Giro dell'Emilia e la Tre Valli Varesine ROMA - Dopo quasi due anni di assenza, lafa il suo ritorno in calendario. Domenica la Uae Emirates sarà al via della corsa del pavè con corridori esperti, in grado di affrontare nel migliore dei modi la penultima Classica ...Altra chance azzurra è quella di Matteo Trentin. Spesso e volentieri, com'è accaduto anche domenica scorsa in quel di Lovanio, la sfortuna si è messa contro il corridore della UAE Emirates anche sulle ...