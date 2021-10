LIVE – Sinner-Duckworth, quarti di finale Atp Sofia 2021: RISULTATO in DIRETTA (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il LIVE e la DIRETTA testuale del match tra Jannik Sinner e James Duckworth, valevole per i quarti di finale dell’Atp 250 di Sofia 2021. Il giovane altoatesino, detentore del torneo bulgaro in questione, ha superato Egor Gerasimov all’esordio e dovrà vedersela con l’opponente australiano, tra i giocatori più in forma del circuito maggiore; reduce da una finale a Nur-Sultan, infatti, Duckworth sta esprimendo il miglior tennis della sua carriera e non ha intenzione di fermarsi. Dal canto suo, però, Sinner parte con i favori del pronostico e non vuole deludere le attese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla disputa, non prima delle ore 17.00 di venerdì 1 ottobre. Segui il ... Leggi su sportface (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ile latestuale del match tra Jannike James, valevole per ididell’Atp 250 di. Il giovane altoatesino, detentore del torneo bulgaro in questione, ha superato Egor Gerasimov all’esordio e dovrà vedersela con l’opponente australiano, tra i giocatori più in forma del circuito maggiore; reduce da unaa Nur-Sultan, infatti,sta esprimendo il miglior tennis della sua carriera e non ha intenzione di fermarsi. Dal canto suo, però,parte con i favori del pronostico e non vuole deludere le attese. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale sulla disputa, non prima delle ore 17.00 di venerdì 1 ottobre. Segui il ...

Advertising

infoitsport : LIVE - Sinner-Duckworth, quarti di finale Atp Sofia 2021: RISULTATO in DIRETTA. Aggiornamenti - SchwoarzMola : RT @lorenzofares: Alle 17 vi racconto live su @SuperTennisTv il match di QF del #SofiaOpen tra @janniksin ???? e James Duckworth ???? Con Alia… - lorenzofares : Alle 17 vi racconto live su @SuperTennisTv il match di QF del #SofiaOpen tra @janniksin ???? e James Duckworth ???? Co… - livetennisit : ATP 250 Sofia: LIVE i risultati con il dettaglio dei Quarti di Finale. In campo Mager e Sinner (LIVE) - zazoomblog : LIVE Sinner-Gerasimov 6-2 6-5 ATP Sofia 2021 in DIRETTA: controbreak dell’azzurro che si assicura di disputare il t… -