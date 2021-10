Lecce devastante con Strefezza | Di Mariano e Coda | 3-0 a un piccolo Monza

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Nell’anticipo della 7a giornata di Serie B, grandissimo successo delche annichilisce ildi Giovanni Stroppa. Salentini in vantaggio connel recupero del primo tempo. Poi nella ripresa, ilè crollato sotto i colpi di Dial 55? eal 70?.non pervenuto al Via del Mare. In classifica, ilsi porta a 14 punti, a -2 dalla capolista Pisa. Ilresta distante dal vertice, fermo a 9 punti. Foto: LogoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Baroni 7,5: il suosta sfiorando la perfezione. Dietro non subisce e davanti è praticamente. Baronilandia è iniziato. Link SponsorizzatoIl tridente d'attacco Coda - Strefezza - Di Mariano non sbaglia nulla. In difesa impeccabile Meccariello, 'epica' la cavalcata di ...Parma, Benevento, Crotone, Cittadella e ora Monza: i giallorossi hanno dato il meglio di sé contro le compagini più accreditate. Dopo nemmeno due mesi di calcio nella nuova stagione è difficile vedere ...Lecce-Monza 3-0 Marcatori: 46' Strefezza, 55' Di Mariano, 70' Coda. Lecce Gabriel 6 - Serata tranquilla per il numero uno giallorosso,.