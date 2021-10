FI, Gasparri: grillini hanno attentato a bellezza città unica (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – “In cinque anni il grillismo ha attentato alla bellezza di Roma. Monumenti, chiese, gallerie d’arte, parchi, giardini, squarci immortalati da pellicole entrate nella storia del cinema, teatri. Nessun investimento nelle attività culturali. Meglio far arrivare i monopattini e costruire piste ciclabili per restringere ancora di più i tratti di percorrenza dei veicoli.” “Da sole le attività culturali possono garantire sviluppo economico e crescita sociale in una città che, di diritto e di fatto, appartiene alla storia dell’umanità. Ma l’incapacità pentastellata non è stata in grado di agevolare la promozione e la fruizione di un patrimonio invidiato dal mondo.” “Bastava anche non fare danni; limitarsi a riparare le strade e restituire a Roma il volto di una città accogliente. Nulla di tutto questo. Le strade oggi ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 1 ottobre 2021) Roma – “In cinque anni il grillismo haalladi Roma. Monumenti, chiese, gallerie d’arte, parchi, giardini, squarci immortalati da pellicole entrate nella storia del cinema, teatri. Nessun investimento nelle attività culturali. Meglio far arrivare i monopattini e costruire piste ciclabili per restringere ancora di più i tratti di percorrenza dei veicoli.” “Da sole le attività culturali possono garantire sviluppo economico e crescita sociale in unache, di diritto e di fatto, appartiene alla storia dell’umanità. Ma l’incapacità pentastellata non è stata in grado di agevolare la promozione e la fruizione di un patrimonio invidiato dal mondo.” “Bastava anche non fare danni; limitarsi a riparare le strade e restituire a Roma il volto di unaaccogliente. Nulla di tutto questo. Le strade oggi ...

