Comuni, una nuova sede del Forum dei Giovani nel Napoletano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata – È stata consegnata al Forum dei Giovani di Torre Annunziata (Napoli) la sede in cui verranno svolte le attività dell’organismo. La cerimonia ufficiale si è tenuta nella struttura comunale di via Dante, con la consegna delle chiavi e la firma dei documenti di cessione in comodato da parte dell’amministrazione comunale per tutta la durata del mandato. ‘Siamo molto fiduciosi in questo nuovo corso del Forum – ha dichiarato l’assessore alle Politiche Giovanili Luisa Refuto – Sin da subito i componenti hanno dimostrato grande senso civico e impegno per il territorio. Ci auguriamo che quest’altro strumento messo a disposizione dall’amministrazione, qual è una sede autogestita, possa dare slancio alle attività di un organismo fondamentale per ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 1 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoTorre Annunziata – È stata consegnata aldeidi Torre Annunziata (Napoli) lain cui verranno svolte le attività dell’organismo. La cerimonia ufficiale si è tenuta nella struttura comunale di via Dante, con la consegna delle chiavi e la firma dei documenti di cessione in comodato da parte dell’amministrazione comunale per tutta la durata del mandato. ‘Siamo molto fiduciosi in questo nuovo corso del– ha dichiarato l’assessore alle Politicheli Luisa Refuto – Sin da subito i componenti hanno dimostrato grande senso civico e impegno per il territorio. Ci auguriamo che quest’altro strumento messo a disposizione dall’amministrazione, qual è unaautogestita, possa dare slancio alle attività di un organismo fondamentale per ...

elio_vito : Luca #Morisi dovrebbe firmare il - elio_vito : Da Abbasanta a Zungri, passando per Brescia, Firenze e Palermo, eccola qui, la lista dei Comuni che non hanno ancor… - marcocappato : Sui presìdi davanti ai comuni preciso: non abbiamo una organizzazione ramificata per convocare formalmente le manif… - AleIredas : In cosa si differenzia l' Italia? Non certo per una Costituzione meno rigida. Forse per un certo corporativismo amo… - opengateitalia : “É necessaria ora più che mai una responsabilità condivisa che rifletta sottostanti obblighi di cooperazione riguar… -

Ultime Notizie dalla rete : Comuni una Elezioni di ottobre, con poca voglia e nessuna speranza ... Roma, Torino, Bologna, Napoli, Trieste e di altre centinaia di Comuni. Si sceglie il governo della ... Quel che non c'è è la possibilità di votare per una forza politica riformista, questa nelle liste ...

Elezioni comunali, suppletive e regionali. Come si vota il 3 e 4 ottobre Ma devono essersi iscritti alle liste aggiuntive preparate dai Comuni interessati dal voto. Come si vota Per votare il candidato sindaco si può fare una croce sul nome oppure sbarrare il simbolo di ...

Assistenza minori, risorse via libera. Anci: necessaria una integrazione ai Comuni Anci Campania Depuratore del Garda, la Provincia sta con i Comuni del Chiese Tra l’altro i sindaci hanno contestato la scelta del fiume Chiese come recettore dei reflui (depurati) del Garda. «L’ipotesi del fiume Chiese quale recettore finale non è frutto delle valutazioni scie ...

Elezioni comunali, suppletive e regionali. Come si vota il 3 e 4 ottobre Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota in oltre mille comuni, tra cui 6 capoluoghi di Regione (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Trieste) e 14 capoluoghi di provincia. In Calabria si voterà anche ...

... Roma, Torino, Bologna, Napoli, Trieste e di altre centinaia di. Si sceglie il governo della ... Quel che non c'è è la possibilità di votare perforza politica riformista, questa nelle liste ...Ma devono essersi iscritti alle liste aggiuntive preparate daiinteressati dal voto. Come si vota Per votare il candidato sindaco si può farecroce sul nome oppure sbarrare il simbolo di ...Tra l’altro i sindaci hanno contestato la scelta del fiume Chiese come recettore dei reflui (depurati) del Garda. «L’ipotesi del fiume Chiese quale recettore finale non è frutto delle valutazioni scie ...Domenica 3 e lunedì 4 ottobre si vota in oltre mille comuni, tra cui 6 capoluoghi di Regione (Roma, Milano, Napoli, Bologna, Torino e Trieste) e 14 capoluoghi di provincia. In Calabria si voterà anche ...