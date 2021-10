A Ostia una piazza dedicata ai donatori di organi, sangue e tessuti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Ostia – “Ostia avrà la sua piazza dedicata ai donatori di organi, sangue e tessuti. Dopo l’approvazione della mozione in Consiglio Municipale, passata all’unanimità, che ne richiedeva la realizzazione, la Giunta ha provveduto a posizionare una stele con targa in piazza Duca di Genova“. Lo affermano in una nota il Vicepresidente e candidato Presidente del X Municipio Alessandro Ieva, ed il Consigliere e Presidente della Commissione Politiche Sociali del X Municipio Alessandro Nasetti, che aggiungono: “Alla cerimonia di inaugurazione interverranno la Presidente del Municipio Giuliana Di Pillo, il Presidente dell’Associazione Malati di Reni e il Presidente degli Amici donatori di sangue dell’Ospedale ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 ottobre 2021)– “avrà la suaaidi. Dopo l’approvazione della mozione in Consiglio Municipale, passata all’unanimità, che ne richiedeva la realizzazione, la Giunta ha provveduto a posizionare una stele con targa inDuca di Genova“. Lo affermano in una nota il Vicepresidente e candidato Presidente del X Municipio Alessandro Ieva, ed il Consigliere e Presidente della Commissione Politiche Sociali del X Municipio Alessandro Nasetti, che aggiungono: “Alla cerimonia di inaugurazione interverranno la Presidente del Municipio Giuliana Di Pillo, il Presidente dell’Associazione Malati di Reni e il Presidente degli Amicididell’Ospedale ...

