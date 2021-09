ZTE e China Telecom Global: firmato un accordo di cooperazione strategica (Di giovedì 30 settembre 2021) ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per Telecomunicazioni, imprese e consumatori per l’Internet mobile, ha firmato oggi ad Hong Kong un accordo di cooperazione strategica con China Telecom Global Limited (CTG). Secondo l’accordo, entrambe le parti svilupperanno ulteriormente la loro collaborazione strategica nei servizi di cloud network, ICT, data center e InsideOver. Leggi su it.insideover (Di giovedì 30 settembre 2021) ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche perunicazioni, imprese e consumatori per l’Internet mobile, haoggi ad Hong Kong undiconLimited (CTG). Secondo l’, entrambe le parti svilupperanno ulteriormente la loro collaborazionenei servizi di cloud network, ICT, data center e InsideOver.

Advertising

vKiIIzone : RT @gizmochina: ZTE Axon 30 Ultra UD Edition goes on sale in China #ZTE #Axon30UltraUDEdition #Snapdragon870 - gizmochina : ZTE Axon 30 Ultra UD Edition goes on sale in China #ZTE #Axon30UltraUDEdition #Snapdragon870… -