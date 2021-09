Virgin Galactic potrà tornare a volare nello spazio (Di giovedì 30 settembre 2021) Gli astronauti con Richard Branson a bordo di Vss Unity di Virgin Galactic (Youtube – diretta Virgin Galactic)Virgin Galactic potrà tornare a volare: dopo l’inchiesta su una deviazione del volo inaugurale con a bordo Richard Branson, l’amministrazione federale per l’aviazione statunitense (Faa) ha conferito nuovamente l’autorizzazione alla compagnia del magnate britannico a rimettere in pista di lancio della sua Spaceship Two. L’inchiesta di sicurezza era scattata perché nella fase di discesa dagli 86 chilometri di altezza raggiunti nel corso della missione dell’11 luglio, lo spazioplano aveva sconfinato fuori dallo spazio aereo designato e Virgin Galactic non lo ... Leggi su cityroma (Di giovedì 30 settembre 2021) Gli astronauti con Richard Branson a bordo di Vss Unity di(Youtube – diretta: dopo l’inchiesta su una deviazione del volo inaugurale con a bordo Richard Branson, l’amministrazione federale per l’aviazione statunitense (Faa) ha conferito nuovamente l’autorizzazione alla compagnia del magnate britannico a rimettere in pista di lancio della sua Spaceship Two. L’inchiesta di sicurezza era scattata perché nella fase di discesa dagli 86 chilometri di altezza raggiunti nel corso della missione dell’11 luglio, loplano aveva sconfinato fuori dalloaereo designato enon lo ...

