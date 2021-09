Uomini e Donne anticipazioni 30 settembre: torna il trono classico con Roberta Ilaria Giusti e Joele Milan (Di giovedì 30 settembre 2021) La stagione 2021/2022 di Uomini e Donne presenta al pubblico, di nuovo, il format misto con protagonisti del trono classico e del trono over. Quest’ultimi, hanno animato molto le ultime puntate del dating show con vicende amorose appassionanti e piene di colpi di scena. Ida Platano aveva trovato di nuovo l’amore con Marcello, ma una serata in albergo aveva incrinato il loro rapporto, poi recuperato. Sara, invece, ha deciso di riprendere la conoscenza con Biagio Di Maro, convinta dei buoni sentimenti del Cavaliere nei suoi confronti. La Dama si è dovuta però ricredere molto presto. A Uomini e Donne le anticipazioni della puntata del 30 settembre svelano che dovrebbero tornare al centro studio alcuni protagonisti ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 30 settembre 2021) La stagione 2021/2022 dipresenta al pubblico, di nuovo, il format misto con protagonisti dele delover. Quest’ultimi, hanno animato molto le ultime puntate del dating show con vicende amorose appassionanti e piene di colpi di scena. Ida Platano aveva trovato di nuovo l’amore con Marcello, ma una serata in albergo aveva incrinato il loro rapporto, poi recuperato. Sara, invece, ha deciso di riprendere la conoscenza con Biagio Di Maro, convinta dei buoni sentimenti del Cavaliere nei suoi confronti. La Dama si è dovuta però ricredere molto presto. Aledella puntata del 30svelano che dovrebberore al centro studio alcuni protagonisti ...

