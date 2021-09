STRISCIA LA NOTIZIA, TAPIRO AL DIRETTORE DI RAI3: “IO NON CENSURO NESSUNO, FAZIO MI HA CHIESTO…” (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera a STRISCIA la NOTIZIA (Canale 5, ore 20.35) terzo TAPIRO d’oro per il DIRETTORE di Raitre Franco Di Mare. Motivo? Il grande ritorno di due suoi “nemici” in onda sulla sua rete: Mauro Corona di nuovo a #Cartabianca e Fedez ospite a Che Tempo che fa. Valerio Staffelli intercetta il DIRETTORE di Raitre a Roma e gli chiede: «Lei ha cacciato Corona e poi se l’è ritrovato in prima serata con lo smoking?». «È stata la Rai a farlo. Ha deciso l’azienda e io sono d’accordo con l’azienda», risponde Di Mare. «E Fedez? Aveva promesso fuoco e fiamme, invece domenica sarà ospite di Fabio FAZIO a Che Tempo che fa», aggiunge Staffelli riguardo al rapper che aveva denunciato una presunta censura dai vertici delle terza rete di Stato al Concertone del Primo Maggio. La Rai in quell’occasione ... Leggi su bubinoblog (Di giovedì 30 settembre 2021) Questa sera ala(Canale 5, ore 20.35) terzod’oro per ildi Raitre Franco Di Mare. Motivo? Il grande ritorno di due suoi “nemici” in onda sulla sua rete: Mauro Corona di nuovo a #Cartabianca e Fedez ospite a Che Tempo che fa. Valerio Staffelli intercetta ildi Raitre a Roma e gli chiede: «Lei ha cacciato Corona e poi se l’è ritrovato in prima serata con lo smoking?». «È stata la Rai a farlo. Ha deciso l’azienda e io sono d’accordo con l’azienda», risponde Di Mare. «E Fedez? Aveva promesso fuoco e fiamme, invece domenica sarà ospite di Fabioa Che Tempo che fa», aggiunge Staffelli riguardo al rapper che aveva denunciato una presunta censura dai vertici delle terza rete di Stato al Concertone del Primo Maggio. La Rai in quell’occasione ...

