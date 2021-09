Rinnovo Insigne | pranzo in corso tra De Laurentiis e Pisacane

(Di giovedì 30 settembre 2021) Oggi il Napoli affronterà lo Spartak Mosca nella gara valida per la seconda giornata del girone di Eurola League, ma resta aperta la questione relativa aldel suo capitano. Il presidente Aurelio De, nell'attesa del match di stasera, è infatti al lavoro per ildi Lorenzo. FOTO IMAGO Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Francesco Modugno, in questo momento il presidente del Napoli è acon, agente del numero 24. I rapporti tra i due sono complicati, quasi inesistenti. Qualche settimana fa, il primo contatto tra le parti; oggi, l'appuntamento in albergo, dove si trova in ritiro la squadra.

Advertising

DiMarzio : Incontro in corso tra il presidente del #Napoli Aurelio #DeLaurentiis e l'agente di Lorenzo #Insigne - calciomercatoit : ?? - calciomercatoit : ?? - vinci7121 : RT @DiMarzio: Incontro in corso tra il presidente del #Napoli Aurelio #DeLaurentiis e l'agente di Lorenzo #Insigne - sscalcionapoli1 : ADL va a pranzo con l’agente di Insigne: incontro per il rinnovo -

Ultime Notizie dalla rete : Rinnovo Insigne

Ma il Napoli è altro per: 403 presenze, 111 gol e mica solo questo. Ha appena comprato una casa nuova a Posillipo, vista mare, e già questo è sembrato un indizio. Ma da oggi si ...Segnali di distensione in casa Napoli per ildi: apertura di De Laurentiis all'agente del capitano azzurro Segnali di distensione in casa Napoli per quanto riguarda ildi Lorenzo. Secondo quanto riportato da La ...Il Napoli è al Britannique per prepararsi alla sfida contro lo Spartak Mosca, valida per la seconda giornata del gruppo C di Europa League. In albergo in questo momento, però, è iniziata un’altra part ...Nonostante la grande attesa per il match odierno con lo Spartak Mosca, in casa Napoli si pensa anche al rinnovo di contratto di Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro ha un accordo in scadenza il prossi ...