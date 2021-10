Morta di Covid una 23enne di nazionalità cinese, la più giovane da inizio pandemia: «Stranieri indietro con i vaccini» (Di giovedì 30 settembre 2021) Prato. Tre morti in un giorno nella comunità cinese e il 65% dei ricoverati non è italiano. Il direttore Berti: «Difficile tracciare i positivi, molti non segnalano subito la malattia» Leggi su iltirreno.gelocal (Di giovedì 30 settembre 2021) Prato. Tre morti in un giorno nella comunitàe il 65% dei ricoverati non è italiano. Il direttore Berti: «Difficile tracciare i positivi, molti non segnalano subito la malattia»

