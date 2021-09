Migranti, da sindaco di una ‘Riace modello’ per l’integrazione, Lucano si ritrova condannato a 13 anni e 2 mesi (Di giovedì 30 settembre 2021) Premesso che laddove la giustizia vede e prova segnali d’illegalità è giusto che intervenga applicando la legge, lascia comunque stupefatti l’esito del processo ‘Xenia’, che vedeva alla sbarra l’ex sindaco di Riace (Rc), Mimmo Lucano, lungamente lodato, e protagonista su media e social per i suoi progetti volti all’accoglienza degli extracomunitari al punto che, il suo comune sembrava essere divenuto un esclusivo modello d’integrazione. Una sorta di ‘villaggio multietnico’, dove, convivendo in piena armonia, residenti locali e Migranti avevano formato una sorta di maxi-famiglia. Processo Lucano: e dire che la Procura chiese inizialmente una condanna a 7 anni ed 11 mesi… Tuttavia, improvvisamente, Lucano è divenuto oggetto di destinazione di vari e gravi reati come ... Leggi su italiasera (Di giovedì 30 settembre 2021) Premesso che laddove la giustizia vede e prova segnali d’illegalità è giusto che intervenga applicando la legge, lascia comunque stupefatti l’esito del processo ‘Xenia’, che vedeva alla sbarra l’exdi Riace (Rc), Mimmo, lungamente lodato, e protagonista su media e social per i suoi progetti volti all’accoglienza degli extracomunitari al punto che, il suo comune sembrava essere divenuto un esclusivo modello d’integrazione. Una sorta di ‘villaggio multietnico’, dove, convivendo in piena armonia, residenti locali eavevano formato una sorta di maxi-famiglia. Processo: e dire che la Procura chiese inizialmente una condanna a 7ed 11… Tuttavia, improvvisamente,è divenuto oggetto di destinazione di vari e gravi reati come ...

